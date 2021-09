Oranje, Noorwegen, Israël en Colombia; het wemelt van de Feyenoord-internationals: ‘We tellen weer mee’

samenvatting Swingend Oranje doet uitsteken­de zaken dankzij hattrick Memphis Depay tegen Turkije

8 september In een bij vlagen weergaloze wedstrijd rekende Oranje vanavond genadeloos af met concurrent Turkije: 6-1. In amper één week heeft bondscoach Louis van Gaal het Nederlands elftal in compleet andere sferen gebracht.