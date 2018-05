Oranje onder 17 grijpt Europese titel na derde strafschoppenserie in week tijd

Oranje onder 17 heeft de finale van het EK in Engeland na strafschoppen gewonnen. Na de zeges op Ierland (maandag) en Engeland (donderdag) vanaf elf meter werd ook Italië na penalty's verslagen: 4-1. Joey Koorevaar was de grote held door twee Italiaanse strafschoppen te keren.

De ploeg van Kees van Wonderen greep in het New York Stadium in Rotherham daarmee de derde Europese titel in deze leeftijdscategorie, na de eerdere successen in 2011 en 2012, met in die ploeg internationals als Terence Kongolo, Nathan Aké, Tonny Vilhena en Memphis Depay. Nederland won maandag in de kwartfinale al na strafschoppen van Ierland en deed dat donderdag in de halve finale ook tegen gastland Engeland. In de poulefase won Oranje al van Duitsland (3-0), Spanje (2-0) en Servië (2-0).

Grote kansen in eerste helft

De eerste kans van de finale tegen Italië was voor Oranje-linksbuiten Ryan Gravenberch, maar zijn afstandsschot na twaalf minuten spatte uiteen op de lat. Drie minuten later kreeg Gravenberch opnieuw een goede kans, maar nu bracht de Italiaanse doelman redding. In de twintigste minuut was ook de derde kans van de wedstrijd voor Gravenberch, maar hij kon net niet goed genoeg reageren op de rebound na een vrije trap van Mohammed Ihattaren. Een minuut na rust maakte Jurriën Timber de openingstreffer voor Oranje, na een goede combinatie met spits en aanvoerder Daishawn Redan. Door goals van de Italianen Samuele Ricci ('61) en aanvoerder Alessio Riccardi ('63) keek Nederland halverwege de tweede helft echter opeens tegen een achterstand aan.

In de 74ste minuut zorgde Brian Brobbey voor de belangrijke gelijkmaker, na een mooie voorzet van Mohammed Ihattaren met buitenkantje links. Na 83 minuten spelen was er echter opnieuw een gelijke stand, waardoor Oranje zich voor de derde keer in een week tijd moest gaan opmaken voor een zenuwslopende strafschoppenserie.

De linksbenige Feyenoord-middenvelder Wouter Burger legde als eerste aan en was net als tegen Ierland en Engeland trefzeker vanaf elf meter: 1-0. Feyenoord-keeper Joey Korevaar stopte direct daarna de eerste Italiaanse penalty. Mohammed Ihattaren verdubbelde daarna de Nederlandse voorsprong. Deze keer niet met een koele 'Panenka-penalty', maar met een hard schot in de rechterhoek: 2-0. Korevaar stopte daarna ook de tweede penalty van Italië. Jurriën Timber maakte vervolgens ook de 3-0, al zat de Italiaanse doelman nog wel even aan zijn schot. De derde Italiaanse strafschop ging wel raak, maar aanvoerder Ramon Hendriks zorgde daarna voor de verlossende 4-1 voor Oranje.

