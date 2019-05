Oranje Onder 17 prolongeert Europese titel met zege op Italië

Waren Nederland en Italië in de eindstrijd van 2018 in het Engelse Rotherham nog aan elkaar gewaagd - Oranje onder 17 won toen pas via strafschoppen, nadat de reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd - vandaag was het verschil zeker in de eerste helft gigantisch groot. De Italiaanse bondscoach Carmine Nunziata, die ook vorig jaar Italië onder 17 onder zijn hoede had, moet zijn ogen hebben uitgekeken. De ‘mini-Squadra’ werd in de eerste helft overlopen. Met ragfijne combinaties werden de Italianen bij vlagen zoek gespeeld. In de eerste 45 minuten liet Oranje liefst dertien doelpogingen noteren. Daarvan werden er ‘slechts’ drie verzilverd.

Een belangrijk aandeel in het succes komt op naam van Peter van der Veen, de coach die vorig jaar het stokje overnam van Kees van Wonderen. Hij kneedde een homogeen team vol elan (Melayro Bogarde), inzicht (Kenneth Taylor), kracht (Brian Brobbey) en technisch vernuft (smaakmaker Mohamed Taabouni). Oranje onder 17 heeft in die zin ook letterlijk de toekomst van het grote Oranje in handen.



Dat er echter nog volop werk aan de winkel is, bleek na de rust. Oranje dacht dat het varkentje al gewassen was, maar kwam bedrogen uit. Italië speelde bovendien alles of niets. Een kwartier piepte en kraakte Oranje, dat in die fase ook een droomgoal incasseerde van Lorenzo Colombo, een volley in de kruising. Toen vond Van der Veen het welletjes. Hij greep in met een verse verdediger (Neraysho Kasanwirjo) en een nieuwe aanvaller (Naci Ünüvar) en herstelde daarmee het evenwicht. Ünüvar stond nog geen minuut in het veld of hij besliste het duel. In de slotfase troefde Colombo nog een foutje van Devyne Rensch af.