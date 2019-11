Oranje Onder-17 treft Paraguay in kwartfinale WK

VAR-verwarring ‘Het voetbal is niet meer te begrijpen en wordt er niet leuker op’

7 november De videoscheidsrechter was weer het thema van de week na de bizarre wedstrijd tussen Chelsea en Ajax (4-4). Weer was er verwarring, weer was er discussie. Snappen we het spelletje nog wel? Die vraag stelden wij aan een oud-trainer, oud-speler en een supporter.