Oranje onder 17 verliest laatste pouleduel van Frankrijk

Frankrijk kwam in de UCD Bowl in Dublin al na twintig seconden spelen op voorsprong, nadat Adil Aouchiche een fout van Ajax-talent Neraysho Kasanwirjo direct afstrafte: 1-0. In de elfde minuut verdubbelde Frankrijk de voorsprong al via Nathanael Mbuku. Oranje had kort voor rust nog wel recht op een strafschop, maar kreeg die niet. In de tweede helft waren er nog wel wat kansen, maar een goal kwam er niet meer voor de talentvolle ploeg van coach Peter van der Veen en zijn assistent Kees van Wonderen. Nederland eindigt in poule B als tweede met zes punten, nadat eerder wel werd gewonnen van Zweden (2-0) en Engeland (5-2). Frankrijk eindigt bovenaan met zeven punten. Ten opzichte van de wedstrijd van maandag tegen Engeland voerde Oranje liefst tien wijzigingen door, om zijn beste spelers (waarvan er zes op scherp stonden) zoveel mogelijk te sparen voor de kwartfinale van komende zondag.



In die kwartfinale speelt Oranje waarschijnlijk tegen België, dat met vier punten na twee duels aan kop gaat in poule A. De beste vijf landen plaatsen zich ook rechtstreeks voor het WK onder 17 van volgend jaar in Brazilië.