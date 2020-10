Oranje op Rapport: degelijk maar zonder franje

Les van Vites ‘Bij die penalty gooide ik zowat de kerstboom door de keet’

7 oktober ARNHEM - Vitesse gaat goedgeluimd de interlandperiode in. De Arnhemse club staat in de top van de eredivisie. ,,Ik kijk met grote tevredenheid naar de stand op teletekst”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,We draaien als een tierelier.”