Oranje op rapport | Vier onvoldoendes, Denzel Dumfries blinkt opnieuw uit

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese volgt Edwin van der Sar op: ‘Zal me inspannen voor alle Nederland­se clubs’

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese is de nieuwe vertegenwoordiger van de Nederlandse voetbalclubs in de Europese organisatie European Club Association (ECA). Hij volgt Edwin van der Sar op, die in mei stopte als directeur van Ajax.