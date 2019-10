Oranje-primeur leidde tot tranen bij moeder Stengs

De aanvaller is dit seizoen de grote smaakmaker van AZ, waarna bondscoach Ronald Koeman hem deze week voor het eerst bij de voorselectie van het Nederlands elftal haalde. Stengs mag derhalve hopen op speelminuten in de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland, mits hij ook de laatste schifting overleefd.

Hoe dan ook is Stengs nu al trots. ,,Ik ben natuurlijk heel blij", vertelt hij op het clubkanaal van AZ. ,,Een dag van tevoren werd ik gebeld door Arne (AZ-trainer Slot, red.). Hij vertelde me dat de bondscoach hem gebeld had, dat ik bij de voorselectie zou zitten. Of dat verdiend is? Ik heb goede wedstrijden gespeeld, maar daar heb je ook het team voor nodig. Dus ook credits naar hen."

Tot Stengs zijn trainer aan de lijn kreeg, was de aanvaller thuis. ,,Ik was met familie, dus dan is het helemaal een mooi moment. Een trots moment ook. Mijn moeder kon haar tranen niet tegenhouden, ze was emotioneel. Het is toch iets moois.” Verzadigd is Stengs echter nog niet. ,,Uiteindelijk wil je bij de definitieve selectie komen, die wordt - volgens mij - volgende week bekend. Ik ben blij, maar nog niet helemaal tevreden.”