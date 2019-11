Oranje stuit na zege op Paraguay in halve finale op Mexico

In de halve finales stuit Europees kampioen Onder-17 wederom niet op een Europees land. Tegenstander voor een plek in de finale is donderdagavond (20.30 uur) Mexico, dat Zuid-Korea vannacht met 1-0 versloeg na een treffer met het hoofd van Ali Avila in de 77ste minuut. Oranje trof in Brazilië nog geen enkele Europese tegenstander: achtereenvolgens Japan, Senegal, VS (groepsfase), Nigeria (achtste finales) en Paraguay waren de opponenten.