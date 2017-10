Oranje tegen Europese toplanden in Nations League

CONFIRMED: The four leagues for the UEFA Nations League! ⚽️👌 More details 👉 https://t.co/sg2Z1S9r78

De Nations League gaat volgend jaar september van start en is een nieuwe competitie die kan dienen als 'ontsnappingsroute' richting het EK van 2020. De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, worden op basis van hun plek op de Europese ranglijst verdeeld over vier divisies. Zo spelen in groepen van drie of vier de sterke landen tegen elkaar en de zwakkere ook. Dat gebeurt in september, oktober en november 2018. De groepswinnaars gaan een divisie omhoog, de hekkensluiters degraderen. Per divisie is één ticket naar het EK te verdienen, ook dus voor de 'kleintjes' uit de D-categorie.