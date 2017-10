Oranje traint nog zonder Strootman

Bondscoach Dick Advocaat beslist later vandaag of het zin heeft de middenvelder mee naar Minsk te nemen.



Strootman kwam zondag tijdens een uitwedstrijd tegen AC Milan hard in botsing met zijn ploeggenoot Federico Fazio. Hij heeft daar een spierblessure aan overgehouden. De mogelijkheid bestaat dat Strootman zaterdag alleen het uitduel met Wit-Rusland mist en wordt klaargestoomd voor de ontmoeting van dinsdag met Zweden in de Arena.



Strootman was geschorst voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Hij werd toen vervangen door Tonny Vilhena.