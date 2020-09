Oranje vanavond tegen Polen met Hans Hateboer in de basis

Bij Oranje is de vacature hét gesprek: ‘Neem aan dat ze onze mening meenemen’

31 augustus Over Polen en Italië ging het amper, bij de eerste samenkomst van Oranje in tien maanden. Wel over corona en de zoektocht naar een bondscoach. Virgil van Dijk: ,,Bij de volgende interlandperiode moet het duidelijk zijn hoe we verder gaan naar het EK.’’