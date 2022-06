Oranje vernedert België in Brussel en maakt flitsende start in Nations League

Nations LeagueVoor het eerst in 25 jaar won Oranje weer eens van België vanavond, volkomen verdiend bovendien: 1-4. Net zo relevant als de voortreffelijke uitslag was het spel van Oranje, dat in het bijzonder op het middenveld floreerde én heerste.

Door Sjoerd Mossou



Het foeilelijke Koning Boudewijn-stadion in Brussel stond nooit bekend om zijn sfeervolle entourage, maar toen de tribunes rond kwart half elf ook nog leeg begonnen te stromen, was de aanblik in Brussel wel erg treurig. ,,Ze krijgen voetballes’’, zong het uitvak, terwijl het Belgische publiek stilaan afdroop.



Het was volledig de verdienste van het Nederlands elftal. Tegen een dramatisch België speelde de ploeg van Louis van Gaal een uitstekende wedstrijd, in alles scherper en meer geïnspireerd dan de tegenstander. Slechts bij de afgekeurde goal van Timothy Castagne veerde het thuispubliek nog eens - tevergeefs - op.

Bij Oranje ging zeker niet alles goed, harde conclusies vallen nog lang niet te trekken, maar de beoogde speelwijze van Van Gaal begint steeds meer vorm te krijgen als een dynamisch geheel. Het doordekken, het vooruit druk zetten, de loopacties: statisch of defensief kun je het ‘1-3-4-1-2’ van de bondscoach onmogelijk noemen.

De tegenstand van de thuisploeg hielp ook mee. Het spelbeeld in Brussel sloot precies aan bij de woorden van de Belgische sterspeler Kevin De Bruyne vooraf, die zich openlijk beklaagde over het speelschema in de Nations League, en openlijk erkende weinig trek meer te hebben.

Het Nederlands elftal daarentegen had er wél zin in. De eerste helft was vrijwel meteen voor Oranje, een schot van Castagne op de paal ten spijt, na broddelwerk in de Nederlandse verdediging. Meteen daarna veel later trok Oranje het spel steeds nadrukkelijker naar zich toe.

Het resulteerde in een serie van kansen, niet in de laatste plaats onder impuls van Steven Berghuis. De middenvelder van Ajax speelde naast uitblinker Frenkie de Jong op papier in een controlerende rol, maar zette veelvuldig druk vóóruit, en bleek ook aan de bal van toegevoegde waarde.

Het was misschien wel het aardigste experiment in de verkapte oefenwedstrijd, vooral bedoeld om spelers te testen binnen het nieuwe systeem dat Van Gaal voor ogen heeft. De bondscoach koos nadrukkelijk voor creativiteit en technische vaardigheid op zijn middenveld, zonder een van nature verdedigend ingestelde speler. Met drie centrumverdedigers daarachter leidde het in Brussel amper tot defensieve zorgen.

Na ruim een kwartier leidde het bovendien tot Berghuis’ eerste grote kans, toen nota bene tegenstander Kevin De Bruyne zich verslikte onder diens druk. De Oranje-middenvelder kon recht op Simon Mignolet af, maar strandde op de voeten van de doelman. Zowel Memphis, Daley Blind als Berghuis zelf kregen in de fase daarna nog prima kansen, maar de zuiverheid ontbrak in de afwerking.

Dat deed Steven Bergwijn na veertig minuten beter. De aanvaller, nadrukkelijk doelwit van Ajax op de transfermarkt, pikte de bal zelf op in de as van het veld, om vervolgens hard en zuiver raak te schieten: 0-1.

Ook na rust bleef Oranje de betere ploeg, dominerend tegen de almaar poverder Belgen. Niet voor het eerst leverde de zwakke centrumverdediger Dedryck Boyata de bal knullig in, waarop Memphis helemaal alleen op Mignolet af mocht. De aanvaller scoorde zelfbewust en loepzuiver: 0-2.

België trachtte zich na die goal alsnog op te richten, resulterend in wat meer initiatief, maar indrukwekkend werd het geen moment. Na amper een uur spelen was het Denzel Dumfries die de derde Nederlandse goal binnen gleed, ingeleid door een schot van Berghuis. En niet veel later maakte Memphis ook nog de 0-4, opnieuw door veel attenter te reageren dan de Belgische verdediging. Hij kwam daarmee op 41 goals in Oranje, waarmee hij nu alleen Klaas-Jan Huntelaar (42 goals) en Robin van Persie (50 goals) nog voor zich heeft. In de derde minuut van de extra tijd maakte Michy Batshuayi er nog 1-4 van, maar dat veranderde weinig aan de sfeer bij beide teams.

Aan de zijlijn zag Van Gaal het allemaal geamuseerd aan. Het toernooi om de Nations League heeft weliswaar geen topprioriteit, de bondscoach kreeg exact wat hij wilde zien. Een speelwijze die stilaan vorm krijgt, een bevlogen elftal - en individuele spelers die zich profileren.

