Oranje wil tegen Polen derde zege boeken in Nations League

Het leven van Eric Meijers na ‘kutkeeper’: ‘Ik vroeg nog: kan je dat van internet halen?’

Voetbaltrainer Eric Meijers werd door zijn scheldpartijen in de documentaire Voetbal is oorlog landelijk bekend. Van de Nijmegenaar ligt nu zelfs een boek in de winkels. ,,Dat loopt nog goed ook en de opbrengst gaat naar een goed doel.’’

10 juni