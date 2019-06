Oranje zegt Robben met terugwerkende kracht nog ‘dank je wel’

Door Maarten Wijffels Bijna niemand weet het nog. Maar in de herfst van 2017 bereidde de KNVB zich voor op een dubbele kater. Het Nederlands elftal ging het WK van 2018 missen. Dat was zeker geworden na een 8-0 zege van Zweden op Luxemburg in de kwalificatiereeks, waardoor de Zweden hun laatste poulewedstrijd uit tegen Oranje met dikke cijfers mochten verliezen.

Maar dat was niet het enige. Oranje dreigde ook plaatsing mis te lopen voor een lucratief nieuw landentoernooi onder de vlag van de UEFA. In 2018 zou de zogenoemde Nations League van start gaan, een toernooi met vier divisies, waarbij alle 55 landen van Europa zouden worden ingedeeld op A-B-C- en D-niveau zoals bij een sport als ijshockey. En om tot die indeling te komen hanteerde de UEFA een plaatsingslijst, waarop Oranje net buiten de top-12 dreigde te gaan eindigen, zeg maar de grens tussen het A- en B-niveau van de nieuwe Nations League. Het verschil in de praktijk tussen spelen in een mogelijke poule met landen als Frankrijk en Duitsland en spelen tegen pak ‘m beet Slowakije en Rusland.

Later die avond bleken het nog gouden treffers ook. In die zin dat ze Oranje in extremis tóch nog in de A-poule van de Nations League brachten. Nederland wipte alsnog over Oostenrijk heen naar die cruciale plek 12, zoals te zien is in bovenstaand staatje.



En de rest is bekend: bij de loting kwamen daarna geen zaaddodende affiches tegen Wales of Bosnië uit de koker, maar krakers tegen Duitsland en Frankrijk.