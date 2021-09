Oranjevrouwen nu al in de achtervolging: ‘Maar we hebben alle vertrouwen in komende wedstrijden’

De analyses liepen afgelopen vrijdagavond ver uiteen, van de altijd eerlijke (en dus ook kritische) Vivianne Miedema tot de zalvende woorden van Mark Parsons. Vanmiddag in een online persconferentie liet de 35-jarige Engelsman weten dat die verschillen in inzichten vooral te maken hebben met het perspectief van waaruit je de situatie bekijkt.

,,Een dag na de wedstrijd hebben we met elkaar gesproken en kwam eerst de selectie aan het woord. Daarna gaf ik mijn kijk op de wedstrijd op basis van videobeelden. Daaruit bleek dat onze visie op de details juist heel gelijkwaardig waren, over wat goed was en wat beter kon. Als speelster sta je dichterbij wat fout is gegaan dan wat goed is gegaan, dat is heel normaal. Maar ik kijk als trainer die na vier dagen training, met een nieuwe staf en nieuwe groep, vlak na een groot toernooi, een wedstrijd moet spelen. Dan zie je dat ze al heel veel zaken collectief goed doen.”