Oranjevrouwen poetsen valse start in WK-kwalificatie weg met zege op IJsland

In Reykjavik speelden de Oranjevrouwen op voorhand misschien wel een van de lastigste wedstrijden op weg naar het WK van 2022 in Australië en Nieuw-Zeeland. Want van Wit-Rusland, Cyprus en toch ook Tsjechië (de tegenstanders in de poule) wordt minder tegenstand verwacht dan van de IJslandse vrouwen, van wie in de historie meer werd verloren dan gewonnen, terwijl op IJslands grondgebied zelf nog nooit werd gezegevierd.



Maar de Oranjevrouwen hebben de laatste jaren natuurlijk een reputatie opgebouwd in het vrouwenvoetbal als Europees- en vice-wereldkampioen waardoor de verhoudingen inmiddels flink zijn verschoven. Ook die reputatie staat op het spel onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons die in elk geval op een zeer gestructureerde manier zijn stempel wil drukken op het Oranje dat nog gemodelleerd is naar de ideeën van de vertrokken bondscoach Sarina Wiegman.

Mark Parsons.

Opvallend positief

Het drukken van die stempel in korte tijd viel aanvankelijk nog niet mee, zo bleek al tijdens zijn eerste teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Tsjechië. De vanuit Amerika ingevlogen bondscoach bleef ondanks dat resultaat en het weinig verheffende veldspel niettemin de hele week opvallend positief. De wedstrijd van dinsdag tegen IJsland zal hem echter nog beter zijn bevallen.



Dinsdag hadden zijn Oranjevrouwen eerst nog te maken met de handige rechtsbuiten Sveindis Jonsdottir, die tientallen meters kan ingooien en te pas en te onpas doorbrak aan de rechterkant, waar ze Dominique Janssen veel problemen bezorgde. Het bracht Nederland zo nu en dan aan het wankelen maar echt pijn kon ze de opponent niet doen. Daarvoor was Oranje te sterk in Reykjavik. Nooit verloor de ploeg echt de controle.

De 0-1 van Daniëlle van de Donk.

Teruggekeerde Spitse

Dat kwam ook door de in de basis teruggekeerde recordinternational Sherida Spitse die zichzelf in de vorige wedstrijd nog terugvond op de bank. Ook uit voorzorg, zo verklaarde Parsons nog voor het duel met IJsland, waarin de Oranjevrouwen de ervaring van Spitse wel weer konden gebruiken. Én haar passes vooruit. Als vanouds voorzag ze de Nederlandse aanval van de nodige munitie. Het kwam het spel van Nederland ten goede. Door de rentree van Spitse, begon Shanice van de Sanden op de bank.

Zo zag Spitse van dichtbij hoe Nederland de nieuwe bondscoach Parsons halverwege de eerste helft voor het eerst een voorsprong schonk, toen Jackie Groenen met een knappe assist Daniëlle van de Donk aan de rand van het strafschopgebied wist te bereiken. Precies het gebied waar je haar aan de bal wilt hebben. Ze schoot fraai de openingstreffer binnen.

Jackie Groenen wordt bejubeld na haar goal.

Bijzonder fraaie treffer Groenen

Met die stand op het scorebord bleef het voor Nederland nog lang oppassen. Want hoewel Oranje steeds meer overwicht ontwikkelde in het duel kon het ook zomaar tegen een onverwachte gelijkmaker oplopen. Dat gevaar was geweken toen Jackie Groenen van net buiten het strafschopgebied de bal vol raakte en zo een bijzonder mooie treffer maakte. De middenvelder van Manchester United, sinds kort vereeuwigd op de voorgevel van Old Trafford, had zo met een assist en een goal een groot aandeel aan de zege die geen moment meer in gevaar kwam.



Het is nu voor het team van Parsons zaak om toch vooral groepswinnaar te worden van groep C om op die manier direct geplaatst te zijn voor de mondiale eindronde. Het traject van de nummer twee is onzeker en ingewikkeld. De winst op IJsland is een eerste stap naar die soepele eerste route.

Feest bij de Oranjevrouwen.

