Oranjevrouwen winnen nu wel van een ander topland: ‘Dit soort wedstrijden wil je spelen’

Door Tim Reedijk



De EK-kwalificatie verliep zó eenvoudig voor de equipe van Sarina Wiegman dat de bondscoach haar hoop in voorbereiding op de Olympische Spelen vestigde op oefenwedstrijden tegen toplanden. Om haar selectie op die manier zo weerbaar mogelijk te maken voor het toernooi dat komende zomer gepland staat. In een reprise van de WK-finale, in november vorig jaar, tegen de Verenigde Staten bleek dat er nog een behoorlijke kloof gaapt tussen de winnaars van de zilveren en de gouden medaille van de wereldtitelstrijd in 2019. En dat gat willen de voetbalsters proberen te dichten in voorbereiding op de Spelen.