Orkun Kökçü krijgt geel en mist topper tegen AZ: ‘Had nu de luie voetballer van paar jaar geleden moeten zijn’

Hij baalde enorm van zijn prent met gevolgen. ,,Het is nu de tweede keer. Vorig jaar mistte ik het uitduel met Ajax, nu de thuiswedstrijd tegen AZ", zei hij bij ESPN . ,,Ik probeerde er alles aan te doen om de aanval te stoppen. Ik had beter die luie voetballer van een paar jaar geleden kunnen zijn.” Daarmee refereerde hij aan het feit dat hij dan zo'n sliding niet zou inzetten en dus ook niet tegen een kaart zou aanlopen. ,,Ik baal enorm dat ik AZ moet missen, maar ik heb er vertrouwen in dat de jongens een resultaat boeken.” Feyenoord-coach Arne Slot maakte zich niet zo heel druk over het gemis van zijn captain in de topper. ,,Er is altijd een oplossing voor handen. Natuurlijk, Orkun is belangrijk voor ons, maar we zullen het nu op een andere manier moeten oplossen.”

Feyenoord vermoeid na bekerkraker

Over de wedstrijd zei Kökçü dat hij last had van vermoeidheid. In de bekerkraker met NEC moest Feyenoord eerder deze week diep gaan (winst na penalty's). ,,Het begin was niet scherp. We hebben wat geluk met die goal die buitenspel was", zei hij. ,,Daarna ging de knop om, werden we wakker en waren we goed aan de bal.”



Ook Slot zag terug dat zijn ploeg een slijtageslag had gespeeld eerder deze week. ,,We waren in de beginfase heel matig, kregen aantal counters tegen. We hebben geluk dat Nunnely één centimeter buitenspel staat.” Daarna zag hij zijn ploeg in de wedstrijd groeien, met goals van Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez tot gevolg. ,,Lekker dat we ook eens uit een corner scoren”, aldus Slot.