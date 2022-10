Orkun Kökçü na pijnlijke nederlaag van Feyenoord: ‘Dat is echt iets waar we aan moeten werken’

Aanvoerder Orkun Kökçü reageerde na afloop voor de camera van Veronica. Hij zag Sturm Graz vooral in de tweede helft anders spelen dan in de Kuip, toen Feyenoord nog met 6-0 te sterk was. ,,Ze hebben ons goed onder druk gezet. In vergelijking met de thuiswedstrijd hebben ze veel dingen anders gedaan. Toen kregen we veel ruimte op het middenveld, nu was het daar heel druk. Op het middenveld, en dan spreek ik ook voor mezelf, hebben we niet ons niveau gehaald. Veel balverlies werkt niet mee in de opbouw van het spel.”



In de derde minuut van de blessuretijd viel de winnende treffer. Op basis van de tweede helft terecht, maar in de eerste helft had Feyenoord het betere van het spel. ,,Als je effectief bent, ga je de rust met een 1-0 of 2-0 voorsprong in en krijg je een heel andere wedstrijd. Nu roken ze hun kans en maak je het jezelf moeilijk. Dat is echt iets waar we aan moeten werken, willen we wedstrijden niet meer verliezen.”