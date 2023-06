Orkun Kökçü na recordtransfer de nieuwe nummer 10 bij Benfica: ‘Eer om shirt van Rui Costa te krijgen’

Andries Noppert denkt bij Oranje terug aan WK: ‘Bij pingels tegen Argentinië iets te weinig naar mijn gevoel geluisterd’

Hij was een blikvanger op het WK, maar in maart zag hij Oranje op een tv-scherm in een Van der Valk-hotel. Andries Noppert (29) ging van een cultstatus terug in de anonimiteit door een langdurige blessure. Nu is de doelman terug en zegt: ,,Het mooiste was dat ik bij ‘t WK mezelf kon zijn.”