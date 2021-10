Oud-Ajacied Piet Wijnberg (63) overleden

Barreto gaat niet opnieuw feestvie­ren met NEC-fans voor een penalty: ‘Als je jong bent, doe je af en toe gekke dingen’

7:30 NIJMEGEN - Edgar Barreto was in 2006 een van de hoofdrolspelers in de laatste derby die hij met NEC speelde tegen Vitesse in De Goffert. De Paraguyaanse aanvoerder zal een opvallende actie die hij in die ontmoeting deed zondag niet herhalen.