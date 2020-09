Oud-arbiter Frans Derks (89) overleden

Contract tot WK 2022 Frank de Boer volgt Ronald Koeman op als bondscoach van Oranje

23 september Frank de Boer (50) is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalig coach van Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United is de definitieve opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman. Hij wordt vrijdag gepresenteerd in Zeist.