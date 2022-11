Oud-doelmannen Oranje begrijpen niets van keeperskeuzes Van Gaal: ‘Cillessen was voor mij de nummer 1’

,,Ik snap er nog steeds niets van”, zegt Sander Westerveld, die met Oranje meedeed aan de EK’s van 2000 en 2004. Bij beide toernooien was Edwin van der Sar eerste doelman.

Van de vijf keepers in de voorselectie was het voor Westerveld in twee gevallen zeker dat ze mee zouden gaan naar het WK: Cillessen en Mark Flekken van SC Freiburg. Maar uitgerekend zij blijven thuis. Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (sc Heerenveen) krijgen de voorkeur.

,,Cillessen was voor mij de nummer 1, als keeper met veruit de meeste ervaring”, vertelt Westerveld. ,,En Flekken is de vaste doelman van de nummer 3 in Duitsland. De Bundesliga is wel een wat hoger niveau dan de Eredivisie. In Duitsland vinden ze ook dat hij moet keepen in Oranje.”

Westerveld vindt dat Van Gaal zichzelf tegenspreekt. ,,Eerst zegt hij dat Cillessen wel goed in de groep ligt en ook prima als nummer 2 mee zou kunnen. Daarna zegt hij dat vorm bepalend is en dat Cillessen nu niet in vorm is. Vervolgens geeft hij aan dat Pasveer nu ook niet in vorm is. Dat maakt de keuze vreemd.”

Ook De Goeij, basisspeler bij het WK van 1994 en reserve bij de EK’s van 1996 en 2000 en het WK van 1998, keek even raar op toen Van Gaal zijn selectie bekendmaakte. ,,Waarom zat Cillessen er in de interlandperiode in september wel bij en Bijlow niet en is het nu precies andersom? Ik heb ook niet kunnen constateren dat Cillessen achter elkaar fouten heeft gemaakt de laatste tijd.”

Noppert, die nog geen interland speelde, gaat wel mee en is mogelijk de doelman die wordt ingezet in de knock-outfase bij strafschoppen, een rol die bij het WK van 2014 was weggelegd voor Tim Krul. Noppert heeft in het verleden nog maar weinig strafschoppen gestopt.

Poll Onbegrijpelijk dat Cillessen niet naar het WK gaat Eens (62%)

Oneens (38%)

Westerveld: “Als je dan als Van Gaal zegt dat je er alles aan doet om wereldkampioen te worden, dan moet je gewoon Krul weer meenemen. Kijk maar naar zijn cijfers.” Krul ontbreekt in de groep omdat hij in september niet vanuit Engeland naar Nederland wilde komen voor een soort testdag voor de keepers.

De Goeij en Westerveld zeggen niet te weten wie nu gaat keepen. ,,Misschien laten ze het nu afhangen van de wedstrijd en heb je tweede wedstrijd een andere doelman dan de eerste”, aldus De Goeij. ,,Het is misschien wel goed voor de concurrentiestrijd nu, dat iedereen scherp blijft. Maar zelf vond ik het wel fijn dat je vooraf je rol kende en wist waar je aan toe was.”