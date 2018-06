Oud-international Bosselaar (82) overleden

De voormalig linksbuiten beëindigde in 1966 zijn voetballoopbaan. Na zijn tijd als speler bleef Bosselaar, die al geruime tijd ziek was, in diverse functies verbonden aan Sparta. Zo was hij onder meer elftalleider en leidde hij mensen rond in het stadion.



In 1988 benoemde Sparta de ambassadeur van de club tot lid van verdienste en in 1999 kreeg hij het erelidmaatschap van Sparta. Bosselaar bezocht samen met zijn vrouw Loes alle thuiswedstrijden van Sparta.