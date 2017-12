Oud NEC-man Wim Rip gereanimeerd tijdens duel PSV tegen Groningen

Rip werd in de eerste helft onwel en moest worden gereanimeerd. Hij is sinds 2012 in dienst van PSV en was van 2003 tot en met 2012 in dienst bij NEC. Hij was onder meer jeugdtrainer, trainer van Jong NEC, assistent en ad-interim hoofdtrainer bij het eerste elftal.



In 2010 ging hij zich bij NEC toeleggen op video-analyses en scouting. Op het EK 2012 (Oekraïne en Polen) was hij video-analist voor het Nederlands elftal. Vanaf de zomer van 2012 is Rip als video-analist in dienst bij PSV.