Oud-trainer Simon Kistemaker op 81-jarige leeftijd overleden

Sterke band met de Achterhoek

,,Thea en ik hadden het er dikwijls over om ons huis te verkopen en onze laatste jaren door te brengen in de Achterhoek”, zei Kistemaker eind vorig jaar in een interview met deze krant. ,,We hebben vijf jaar met veel plezier in het Gelderse Hengelo gewoond, voelden ons er thuis. ‘Jij bent ook een Achterhoeker’, zeiden de supporters Frank Seggelinck en Maarten Hagelstein en commissaris Sjoerd Weikamp toen ze onlangs bij me op bezoek waren.”

Als trainer was Kistemaker spijkerhard, maar ook eerlijk. ,,Ik ben er trots op dat die mensen allemaal om me geven", vertelde ‘De Kist’ in datzelfde interview. ,,En dat er nog steeds veel Achterhoekers zijn die me brieven sturen om me te steunen. Dat doet me veel. Ik ben toch al 27 jaar weg bij De Graafschap. Ik heb veertien clubs gehad, maar De Graafschap blijft de mooiste. Toen supporters dit jaar die wandschildering van me maakten op de muur bij stadion De Vijverberg, had ik de tranen in mijn ogen staan. Er is na al die tijd nog steeds sprake van wederzijds respect.”



De kanker keerde helaas weer terug en was in tegenstelling tot eerdere succesvolle behandelingen niet meer te stoppen. Kistemaker is 81 jaar oud geworden.