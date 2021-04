Oude bekende fluit cruciaal thuisduel Ajax met AS Roma

Samenvatting PSV neemt tweede plek weer over van AZ na simpele zege op Heracles

4 april PSV heeft de tweede plek weer in handen na een eenvoudige 3-0 zege op Heracles Almelo. In de eerste helft maakten de Eindhovenaren al het verschil, hét hoogtepunt was de fraaie treffer van Mohamed Ihattaren in de extra tijd.