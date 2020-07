‘Ould-Chikh in één klap miljonair dankzij CAS’

Oman eert Pim Verbeek met hoogste onderschei­ding

18:39 De vorig jaar op 63-jarige leeftijd overleden Pim Verbeek is in Oman nog altijd geliefd. De voormalig bondscoach, die het Arabische land in 2017 naar de Gulf Cup-zege leidde, werd vandaag in Den Haag postuum geëerd.