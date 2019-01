Overmars: Frenkie past absoluut bij Barcelona

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, weet zeker dat Frenkie de Jong past bij FC Barcelona. ,,Absoluut‘’, zegt Overmars in een eerste reactie op Ajax.nl. ,,Ik vind het bovendien mooi dat hij voor Barça heeft gekozen. De clubs hebben iets samen, in speelstijl en geschiedenis. Deze stap is ook goed voor Ajax!”

,,Natuurlijk houden we goede spelers liever nog een jaartje langer vast, maar dat was in dit geval niet realistisch”, beaamt Overmars. ,,Bijna alle topclubs in Europa hebben wel gesproken met zijn management en hebben dus ook met ons contact gelegd.”

Aanvankelijk leek Paris Saint-Germain de beste papieren te hebben om de 21-jarige Ajacied in te lijven, maar uiteindelijk bleek Barcelona slagvaardiger. ,,Barcelona is pas op het laatst vol in de strijd gekomen. De transfersom is 75 miljoen, maar zal oplopen tot 86 miljoen. Die bonussen zijn allemaal vrij zeker.”

De Jong maakt het seizoen af bij Ajax en gaat daarna proberen in Catalonië net zoveel indruk te maken als in Amsterdam. ,,Ik hoop dat hij het fantastisch doet daar”, kijkt Overmars vooruit. ,,Dat is goed voor het Nederlands voetbal en goed voor Ajax. Het is belangrijk dat hij slaagt.”

Volledig scherm Marc Overmars. © Pro Shots