Overmars ziet vertrek Onana naderen: 'Het is niet gelukt en dat heeft niet aan ons gelegen...’

Dat bevestigt technisch directeur Marc Overmars in gesprek met Ziggo Sport. ,,We zijn momenteel niet met hem bezig en voeren geen gesprekken’’, aldus Overmars. ,,We hebben het geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Dan ga je verder. Het heeft niet aan ons gelegen.’’ Ajax versterkte zich deze zomer met Remko Pasveer en Jay Gorter, die werd opgepikt bij Go Ahead Eagles. ,,Hij maakt grote stappen.’’