Overname ADO Den Haag rond: club in Amerikaanse handen

Samenvatting Tadic na pijnlijke botsing met paal: ‘Ben gelukkig sterk tussen mijn benen’

Dusan Tadic had er veel voor over om de gelijkmaker tegen Borussia Dortmund binnen te tikken. De aanvoerder hielp Ajax in de 72ste minuut over het dode punt en had daar een pijnlijke botsing met de paal voor over. ,,Maar gelukkig ben ik sterk tussen mijn benen", zei hij lachend na afloop voor de camera van RTL7.

8:05