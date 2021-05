Overval op woning PSV-spits Zahavi: ‘Vrouw in bijzijn van kinderen vastgebonden’

PSV-aanvaller Eran Zahavi kreeg zondagmiddag in aanloop naar Willem II - PSV vreselijk nieuws. De 34-jarige aanvaller moest in het stadion van de Tilburgers vernemen dat zijn woning in Amsterdam is overvallen.

Daar waren op dat moment zijn vrouw en kinderen aanwezig, terwijl hij met PSV een wedstrijd tegen Willem II moest spelen. Bij de overval zou zijn vrouw in het bijzijn van de kinderen ook zijn vastgebonden, melden goed ingevoerde bronnen. De overvallers zouden zich hebben voorgedaan als pakketbezorgers en de vrouw van Zahavi hebben mishandeld. Ook zou er zijn gedreigd met een vuurwapen. Het is onduidelijk of de overvallers er met buit vandoor zijn gegaan.



Bekijk hier de samenvatting van Willem II - PSV (Premium)

Lees ook PSV neemt tweede plaats AZ over na simpele zege op Willem II

Buurtonderzoek

De politie werd iets voor 16.00 uur gealarmeerd over de overval. Een woordvoerder doet geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer, maar bevestigt dat er zondagmiddag een overval heeft plaatsgevonden aan de Arenborg in Buitenveldert. Daarbij zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. De politie is nu bezig met buurtonderzoek. Ze gaan de huizen langs om mensen te bevragen. Ook zijn er honden en een politiehelikopter ingezet.

Zahavi woont vanaf het begin van het seizoen in Buitenveldert. PSV heeft de 33-jarige spits in september gecontracteerd. In het begin van het seizoen postte de voetballer nog trots een foto van zijn huis in de sneeuw op sociale media. Volgers wisten daarna dat de Israëlische spits een huis in Buitenveldert heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Privéomstandigheden

Zahavi heeft na het horen van de jobstijding onmiddellijk het Koning Willem II Stadion verlaten en is per auto naar zijn huis gereisd, zo is te zien op foto’s op sociale media. PSV was voor de wedstrijd op de hoogte van de situatie, en meldde kort voor de aftrap dat Zahavi vanwege ‘privéomstandigheden’ niet mee zou doen.

,,Het was zwaar voor de wedstrijd”, zei aanvoerder Denzel Dumfries na afloop tegen ESPN. ,,Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte.” Na het eerste fluitsignaal ging de knop bij Dumfries en zijn ploeggenoten om. ,,We zijn wel professionals en hadden een ‘job’ te doen.’’

Volledig scherm Eran Zahavi. © ANP