Padt en Jurjus blunderen, Angeliño blinkt weer uit

Door Nik Kok

Groningen-doelman Sergio Padt beleefde een rampzalig weekeinde. Hij was verantwoordelijk voor meerdere treffers van tegenstander Heracles en kreeg een drie. Collega-doelman Kjell Scherpen van Emmen die zes treffers om de oren kreeg, scoorden met een vier niet veel hoger. Hidde Jurjus blunderde er op los bij De Graafschap en kreeg een 4,5.

PSV – FC Emmen 6-0

PSV: Zoet 5,5; Dumfries 6,5 (57. Behich 6,5), Schwaab 7, Viergever 7, Angeliño 8;

Rosario 6, Pereiro 7, Hendrix 5,5 (46. Gutiérrez 6,5); Bergwijn 7 (77. Malen), De Jong 7, Lozano 7.

FC Emmen: Scherpen 4; Klok 5, Veendorp 5, Bakker 5,5, Cavlan 5; Bannink 5,5, Bijl 5,5, Ben Moussa 4 (71. De Vos -), Chacón 5; Jansen 5,5 (63. Slagveer -), Arias 5 (88. Suliman -).

Scheidsrechter Nijhuis: 5,5

Man of the match: Hij blinkt wekelijks uit voor de koploper en zaterdagavond tegen FC Emmen was hij weer de beste man aan PSV-zijde. Angeliño blijft maar gaan aan die linkerkant van de landskampioen.

Volledig scherm Angeliño. © EPA

Excelsior – Vitesse 2-0

Excelsior: Stevens 6,5; Fortes 6,5, Mattheij 7, Matthys 6, Burnet 6,5; Schouten 6,5, Koolwijk 6 (89. Haspolat -), El Hamdaoui 5; Edwards 6 (86. Van der Meer -), Omarsson 5 (90. Damen -), Bruins 6,5.

Vitesse: Eduardo 5; Karavaev 5, Van der Werff 5, Clarke-Salter 5 (46. Doekhi 5), Clark 4,5; Serero 4,5 (57. Beerens 5), Bero 4,5 (89. Buitink -), Foor 5; Ødegaard 4,5, Darfalou 4, Linssen 4,5.

Scheidsrechter Kuipers: 7

Man of the match: Het doelpunt van Jurgen Mattheij (de 250e van dit seizoen) bleek de bevrijding voor Excelsior. De verdediger is al jaren onomstreden in het hart van de Kralingse defensie.

Volledig scherm Jurgen Mattheij maakt de 2-0 voor Excelsior. © ANP Pro Shots

Heerenveen – Ajax 0-4

Heerenveen: Hahn 5; Floranus 6, Høegh 5,5, Bulthuis 5,5, Pierie 5,5; Rienstra 6, Thorsby 6,5, Vlap 5 (63. Kongolo -), Kobayashi 4,5 (69. Van Bergen -); Lammers 5,5 (84. Van Amersfoort -), Zeneli 5.

Ajax: Onana 7; Kristensen 6,5, De Ligt 7, Wöber 6,5, Blind 7,5; Schöne 7,5, De Jong 7 (71 Labyad -); Ziyech 7 (57. Neres 6,5), Van de Beek 6,5, Tadic 7; Dolberg 7 (57. Huntelaar 6,5).

Scheidsrechter Van Boekel: 6

Man of the match: Het was alweer even geleden dat Ajax kon genieten van dé specialiteit van Lasse Schöne. De Deen opende de score in Heerenveen met een fraai afstandsschot. Het was zijn eerste doelpunt sinds 18 maart. Vorig seizoen maakte hij vijf doelpunten van buiten de zestien.

Volledig scherm Lasse Schöne viert zijn doelpunt met Matthijs de Ligt. © EPA

FC Utrecht – AZ 2-1

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 6, Letschert 5,5, Janssen 6, Guwara 5,5 (84. Van der Maarel -); Van Overeem 6,5, Gavory 6, Gustafson 6, Emanuelson 7 (84. Görtler -), Kerk 6, Tannane 5 (72. Van de Streek).

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Van Rhijn 5 (90. Rotariu -), Hatzidiakos 6, Ouwejan 6; Midtsjø 6, Til 6, Koopmeiners 6, Gudmundsson 6,5 (81. Seuntjens –); Johnsen 6,5, Idrissi 6.

Scheidsrechter Blom: 5,5

Man of the match: Voor Urby Emanuelson lijkt de trainerswissel bij FC Utrecht goed uit te pakken. De zeventienvoudig international geniet veel vrijheid en betaalde dat tegen AZ terug met een goede wedstrijd én een doelpunt.

Volledig scherm Urby Emanuelson. © Erik Pasman

NAC – Willem II 2-2

NAC: Van Leer 6; Sporkslede 5.5, Koch 5, Mets 5, Carolina 4; Nijholt 5.5 (58. Verschueren 5), Kali 6, Ilic 6 (60. Korte 5); Rosheuvel 6, Te Vrede 6, El Allouchi 6 (86. Van Hooijdonk).

Willem II: Wellenreuther 6; Lewis 5, Heerkens 6, Meissner 6,5, Palacios 5; Saddiki 5 (75. Anita - ), Crowley 6,5, Llonch 5, Dankerlui 6 (77. Kolovos - ); Sol 6,5, Avdijaj 6 (84. Croux - ).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6

Man of the match: De Brit Dan Crowley stond met een uitgekiende vrije trap aan de basis van de gelijkmaker van zijn ploeg Willem II in de Brabantse derby. Zijn spelhervatting vond het hoofd van Thomas Meissner die zijn eerste eredivisiedoelpunt uit zijn carrière kon maken.

Volledig scherm Dan Crowley. © Toin Damen

Heracles – FC Groningen 4-1

Heracles: Blaswich 6,5, Breukers 6,5, Rossmann 6,5 Van den Buijs 6 (46. Czyborra 6), Van Hintum 6, Van Nieff 6, Drost 6, Merkel 6,5, Kuwas 6, Dalmau 6,5 (77. Duarte -), Peterson 5,5 (90. Erkilinic).

FC Groningen: Padt 3, Te Wierik 6, Memisevic 5,5, Chabot 5,5, Handwerker 6 (80. Moreira), Zeefuik 6, Warmerdam 6, Hrustic 5 (67. Freriks _), Antuna 5 (55. Cassierra 6), Doan 6,5, Mahi 7.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6

Man of the match: Bij hekkensluiter FC Groningen zijn Ritsu Doan en Mimoun Mahi soms nog de enige spelers die voor enige plezier kunnen zorgen. Mahi scoorde zijn eerste doelpunt dit seizoen. Het mocht niet baten.

Volledig scherm Mimoun Mahi (midden). © ANP Pro Shots

Feyenoord – PEC Zwolle 3-0



Feyenoord: Bijlow 7,5; St. Juste 7, Van der Heijden 6,5, Botteghin 6, Verdonk 6; Clasie 7, Vilhena 6 (82. Ayoub -), Van Persie 6,5; Larsson 7 (84. El Hankouri), Jörgensen 7, Berghuis 6 (80. Toornstra -).

PEC Zwolle: Van der Hart 7; Ehizibue 5, Lam 6, Lachman 5,5, Paal 5; Dekker 5,5 (76. Bouy -), Hamer 5, Flemming 4,5 (46. Tripaldelli 6); Namli 6, Scamacca 5, Van Duinen 5,5.

Scheidsrechter Mulder: 7,5

Man of the match: Justin Bijlow miste twee speelrondes vanwege een blessure maar liet tegen PEC Zwolle zien dat hij terecht de eerste keeper van Feyenoord is.

Volledig scherm Justin Bijlow. © Pro shots

VVV – ADO Den Haag 2-0

VVV: Unnerstall 6; Rutten 6, Promes 6, Röseler 6, Janssen 6; Post 6,5, Seuntjens 6,5, Susic 7; Opoku 6, Mlapa 6,5 (69. Grot -), Joosten 6,5 (76. Van Ooijen -).

ADO Den Haag: Groothuizen 5; Troupée 5,5, Beugelsdijk 5 (81. Goossens), Pinas 5,5, Meijers 6; Immers 5,5, El Khayati 6, Malone 5,5; Becker 5, Necid 5 (69. Falkenburg -), Hooi 5 (69. Goppel -).

Scheidsrechter Blank: 6

Man of the match: De vaste strafschoppennemer van VVV Tino Susic liet de penalty die zijn ploeg in de beginfase kreeg, over aan Peniel Mlapa omdat een spits volgens Susic, doelpunten nodig heeft. De voormalige WK-ganger was toch al heer en meester op het middenveld van de verrassend goed presterende formatie van trainer Maurice Steijn.

Volledig scherm Tino Susic. © ANP Pro Shots

Fortuna Sittard – De Graafschap 3-1

Fortuna Sittard: Koselev 5,5; Ciranni 6, Ninaj 6,5, Dammers 6, Pinto 6 (61. Ospitalieri -); Rodriguez 6, Diemers 6, El Messaoudi 6; Semedo 5 (60. Vidigal 6,5), Novakovich 6,5, Lamprou 7 (87. Smeets-).

De Graafschap: Jurjus 4,5; Owusu 5 (82. L. Nieuwpoort -), Straalman 6 (85. Narsingh -), S. Nieuwpoort 6, Abena 5,5, Tutuarima 5; Olijve 6 (85. Nijland-), El Jebli 7, Klaasen 5,5; Van Mieghem 4,5, Serrarens 5.

Scheidsrechter Martens: 6

Man of the match: Drie keer schoot Lazaros Lamprou op doel, hij wist er twee keer uit te scoren. De Griek die debuteerde in de basis debuteerde, had daarmee een groot aandeel in de eerste thuisoverwinning van het seizoen van Fortuna.