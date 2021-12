Paes beleeft met verliezend FC Utrecht horrormiddag bij PSV

Utrecht dat in competitieverband verliest bij PSV: dat is al sinds 1980 het geval. En dus was de nederlaag (4-1) van de ploeg van trainer René Hake vandaag bepaald geen verrassing. De manier waarop wel. Het werd een horrormiddag voor doelman Maarten Paes. PSV leverde het belangrijke punten op in de strijd om de bovenste plekken.

Maarten Paes (23) werd begin dit seizoen door René Hake aangewezen als eerste keeper voor dit seizoen, nadat Eric Oelschlägel vorig jaar de eerste keus was na een blessure van Paes. En je moet het Paes nageven: hij keept overwegend een prima seizoen. Met als glansoptreden natuurlijk zijn middag in de Johan Cruijff Arena, waar Utrecht met 0-1 won, mede door reddingen van Paes.

Winnen bij een topploeg zat er vandaag niet in voor Utrecht en dat had voor een belangrijk deel te maken met de man die in Amsterdam dus zo goed keepte, Paes. Want eigenlijk had hij bij drie tegendoelpunten een negatief aandeel, en dan vooral bij de eerste twee. Het was een hard schot van Cody Gakpo in de korte hoek waar Paes toch een hand tegenaan had moeten krijgen. Dat lukte niet en dus tekende Gakpo, voor het eerst weer in de basis bij PSV na zijn enkelblessure, voor de gelijkmaker.

Want Utrecht begon goed, speelde opnieuw compact en was voetballend zelfs beter dan PSV. Dat mondde uit in de voorsprong via Mike van der Hoorn, die raak kopte uit een hoekschop van Simon Gustafson. Na de gelijkmaker van Gakpo was er nog steeds niet veel aan de hand bij Utrecht, totdat Paes mistastte bij een voorzet en André Ramalho daarvan profiteerde.



De manier waarop de verdediger het lege doel vond, verdiende complimenten. Dat doelpunt was een mokerslag voor Utrecht, dat blij mocht zijn dat inzetten van Bruma en Carlos Vinícius voor rust op respectievelijk paal en lat eindigden.

Tekst loopt door onder foto...

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

Na rust maakte PSV alsnog het verschil. Ritsu Doan draaide kort weg en passeerde Paes in de korte hoek. En later in de tweede helft maakte Philipp Mwene er na een fraaie aanval ook nog 4-1 van met zijn eerste eredivisiedoelpunt. Al met al leverde dat een belangrijke zege voor PSV op voor de stand in de top van de eredivisie.



De Eindhovenaren nestelen zich weer op twee punten van Ajax, dat donderdag al met 5-0 van Willem II won. Feyenoord kan morgen voorbij PSV. De Rotterdammers komen bij winst op Fortuna Sittard (16.45 uur) op een punt van Ajax, met een punt meer dan PSV.

Beleef hieronder nogmaals de wedstrijd via het liveblog:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.