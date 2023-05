Panenka | Aad de Mos: ‘PSV derde? Ik denk dat het dan exit Ruud van Nistelrooij is’

Jürgen Locadia opgenomen in selectie Curaçao voor kwalifica­tie­wed­strij­den

Jürgen Locadia is opgenomen in de nationale selectie van Curaçao voor de kwalificatiewedstrijden voor de Gold Cup in juni. De 29-jarige aanvaller van de Chinese club Guangzhou Mighty Lions speelde in het verleden voor Jong Oranje en werd ook geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar tot een debuut bij Oranje kwam het niet. Hij stelt zich nu beschikbaar voor Curaçao.