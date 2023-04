Panenka | ‘De onderhandelingspositie van Peter Bosz is er niet echt op vooruitgegaan’

Vitesse pakt reddings­boei: goals Wittek en Sankoh zorgen voor jubelstem­ming in Arnhem

Vitesse heeft een belangrijke slag geslagen in de degradatiestrijd van de eredivisie. De dikverdiende 2-0 zege van zaterdagavond op Go Ahead Eagles brengt de Arnhemse club op 27 punten. Het gat naar de middenmoot slinkt en de druk op de concurrentie onderin is opgevoerd.