Panenka | De open sollicitatie van Peter Bosz bij Ajax: ‘Het was niet heel collegiaal’

Stuntploeg Sparta tankt maar weer eens vertrouwen richting play-offs: ‘Het gaat maar door’

Met de op het oog knapste zege van het seizoen in de zak, 0-1 bij AZ, groeit het vertrouwen bij Sparta alleen maar meer richting de Europese play-offs. Sparta blijkt ook topploegen te kunnen verslaan in wat toch al een absoluut droomseizoen is. ,,De flow creëer je zélf”, vindt seizoensuitblinker Nick Olij.