Pardew haalt eerste versterking voor ADO uit Engeland

vitesse in portugal Sturing start met nederlaag Vitesse tegen Servette Genève

18:53 VILA REAL DE SANTO ANTONIO - Edward Sturing is zijn periode als trainer van Vitesse begonnen met een nederlaag. De Arnhemse club werd tegen de Zwitserse topclub Servette Genève in een oefenduel in de Portugese kustplaats Vila Real de Santo Antonio geveld door goals van Grejohn Kyei en Miroslav Stefanovic: 2-0.