Pardew na trainersdebuut bij ADO: ‘We waren nerveus’

,,We waren nerveus, je kon goed zien dat er veel druk zat op deze wedstrijd. Logisch, we hebben veel nieuwe spelers die allemaal een goede indruk op de nieuwe trainer willen maken.”



Pardew was niet alleen verguld met de drie punten. ,,Ik vind het ook heel belangrijk dat we de nul hebben gehouden. Bij een ploeg die strijdt om behoud is de verdedigende discipline een hoofdzaak.”



RKC-coach Fred Grim had naar eigen zeggen een typerende wedstrijd van zijn ploeg gezien. ,,We waren veel in balbezit en het positiespel was ook goed verzorgd, maar voorin dwongen we weer te weinig af. De eerste treffer viel opnieuw uit een spelhervatting. We hebben te weinig spelers die hoe dan ook een duel willen winnen. Dat is vooral een mentale kwestie. De opdracht om in de eredivisie te blijven is en blijft lastig. Daar heeft deze wedstrijd verder geen invloed op, wat mij betreft.”