Pareltjes van Van Persie

Nog 10 dagenNog één wedstrijd – ADO-thuis - en dan houdt Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie het waarschijnlijk voor gezien. In deze rubriek kijken we alvast terug op een imposante loopbaan vol hoogtepunten. Vandaag: De UEFA Cup-winst van 2002.

Een tikkie moedeloos ziet Clarence Seedorf (l) hoe de 18-jarige Robin van Persie op 11 april 2002 onder luid applaus van het veld gaat in de 37ste minuut van de halve finale van UEFA Cup tussen Feyenoord en Internazionale (2-2). Het staat 2-0 voor de Rotterdammers als het jonge talent de strijd vroegtijdig moet staken. Het is eigenlijk een wonder dat hij überhaupt aan de wedstrijd is begonnen. Maar na de 0-1 zege in Milaan wil hij er zó graag bij zijn in de return dat hij zijn bovenblessure verzwijgt.

Trainer Bert van Marwijk ziet het door de vingers, want in de korte tijd dat Van Persie op het veld staat, is hij wel mooi beslissend geweest. Met een loepzuivere voorzet op het hoofd van Pierre van Hooijdonk levert hij de assist voor de 1-0. En dan te bedenken dat de twee anderhalve eerder nog met elkaar in de clinch liggen als de jonge linkspoot tegen RKC hondsbrutaal een vrije trap voor de stomverbaasde specialist wegkaapt.