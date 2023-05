Pascal Jansen leeft mee met Ruud van Nistelrooij: ‘Zoiets verwacht je niet bij PSV’

Ruud van Nistelrooij stapte deze week verrassend op bij PSV, waar hij stage liep toen Pascal Jansen daar ook werkzaam was. Jansen was een paar maanden geleden Van Nistelrooij nog dankbaar toen hij voor de AZ-trainer beelden van opponent Anderlecht deelde. ,,En ik kwam hem in de afgelopen interlandperiode nog tegen in Marbella", zei de trainer van de Alkmaarders. ,,Daar heb ik een tijdje met hem gepraat. Ik kwam daar toevallig Arne Slot ook nog tegen.”

Jansen leeft mee met Van Nistelrooij en noemt het opstappen niet ‘des PSV’. ,,Ruud zal er zijn redenen voor hebben gehad, maar zoiets verwacht je niet bij PSV.” Jansen zag zijn eigen naam op verschillende lijstjes terug als kandidaat-opvolgers in Eindhoven, maar heeft met technisch directeur Max Huiberts nog niet gesproken over situaties die zich voor kunnen doen als topclubs als PSV of Ajax zich melden. ,,Er wordt enorm veel gespeculeerd, die lijstjes waren er al toen Ruud in de auto naar huis zat. Dat is typisch voor de voetballerij. Ik heb het hier bij AZ reuze naar mijn zin en onlangs mijn contract verlengd. Er is geen contact geweest tussen andere clubs en mij. Het is misschien prettig dat je bij die club wordt genoemd, maar ik ben er verder niet mee bezig. Aan de orde is dat we tegen PSV spelen.”

Het duel met PSV wordt ook voor AZ een cruciale wedstrijd. De Alkmaarders kunnen bij eigen winst en verlies van Ajax 3de worden in de eindrangschikking en zich daarmee kwalificeren voor de Europa League, in plaats van de Conference League. Dat verschil is voor trainer Jansen belangrijk. ,,Als we winnen hebben we zeventig punten. Met de halve finale van de Conference League die we hebben gehaald erbij kunnen we dan zeggen dat we een oké seizoen hebben gedraaid. Het was prima geweest als we in de Eredivisie langer hadden meegedaan. We willen meer en hebben het gevoel dat dat erin had gezeten.