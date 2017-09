Pastoor en Molenaar in degradatiekraker: even geen vrienden

De overeenkomsten

Let u er eens op als u Robert Molenaar voor de camera ziet staan. De trainer van Roda JC praat in hetzelfde jargon als Alex Pastoor. Hij heeft het over de ‘continuïteit’, over ‘het proces’. Geen wonder, want de twee lezen dezelfde trainersboeken en zijn buiten de lijnen goed bevriend. Geordende types zijn ze. Ambitieus ook. En een tikkeltje wijsneuzerig. Zet de twee apart van elkaar in een slijterij en ze beginnen op hetzelfde moment over de ‘kwaliteit van brouwen’. Er is één wezenlijk verschil tussen beide, weloverwogen formulerende vakgenoten. De een, Molenaar, straalt met de week meer uit dat hij zichzelf ook afvraagt waar hij in hemelsnaam aan begonnen is in Zuid-Limburg. De ander, Pastoor, heeft de gave om na een kansloos verloren duel tegen AZ en na een povere, maar gelijkwaardige ontmoeting met ADO Den Haag de indruk te wekken alsof zijn elftal het tiki taka-voetbal van FC Barcelona zojuist heeft overtroffen.