Pastoor: LASK kan net zo stormen als Salzburg deed tegen Ajax

Video Erik ten Hag predikt realisme bij Ajax: ‘Vorig jaar was vorig jaar’

7:05 Na twee klinkende zeges in de Champions League op rij ontvangt Ajax vanavond Chelsea. De Amsterdammers kunnen bij winst een reuzenstap zetten naar overwintering in het miljoenenbal. Maar, Ajax is gewaarschuwd. De club heeft het zelden makkelijk tegen een Engelse opponent.