Pasveer hoopt op Ajax in finale: ‘Je moet verder kijken, ook naar de ranglijst’

De zege van Vitesse op VVV was verdiend, oordeelde Pasveer. ,,Het ging moeizaam. Ik vind dat wij het eerder hadden moeten beslissen. Bij 0-0 kan een klein foutje fataal zijn en moet je zelf weer in de achtervolging. Ik vind dat we het heel goed hebben gedaan, ook achterin qua controle”, aldus de keeper, die Armando Broja in de 75ste minuut de score zag openen. Oussama Tannane zorgde even later op fraaie wijze voor de 2-0.

Pasveer: ,,De rust bewaren is best lastig. Je hebt als keeper eigenlijk heel lang niets te doen. Of niets bijzonders in ieder geval, een beetje meevoetballen. Keepend gezien was de eerste echte bal op doel in de 85ste minuut. Je bent als doelman dan blij dat je er even mag staan. Er kunnen in korte tijd gekke dingen gebeuren in de beker, dat zag je in de kwartfinale tussen Heerenveen en Feyenoord vorige maand.”