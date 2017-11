Pauw aan de slag bij Amerikaanse club Houston Dash

Pauw wordt gezien als een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ze kwam zelf 89 keer in actie voor de 'Leeuwinnen' en had Oranje tussen 2004 en 2010 onder haar hoede. In de jaren daarvoor werkte ze als bondscoach en technisch directeur bij de Schotse bond. Na haar jaren bij Oranje werkte Pauw in Rusland en Zuid-Afrika. Na de Olympische Spelen van 2016 in Rio vertrok ze bij de Zuid-Afrikaanse bond.