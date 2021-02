PEC-captain Van Polen voor twee duels geschorst na rood in jubileumduel

Van Polen doet niet mee in de wedstrijden tegen RKC Waalwijk en FC Groningen.



In zijn vierhonderdste wedstrijd in het shirt van PEC Zwolle liet Van Polen zich gaan in blessuretijd. Hij gaf een opzichtige duw aan tegenstander Remco Balk, waarna scheidsrechter Jannick van der Laan hem van het veld stuurde. Kort daarna maakte FC Utrecht nog de gelijkmaker, waardoor de wedstrijd in 3-3 eindigde.