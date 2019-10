PEC Zwolle heeft te weinig spelers en blaast oefenduel met Groningen af

Fortuna hofleveran­cier na stunt tegen Feyenoord

10:07 Fortuna Sittard stuntte gisteren door Feyenoord in eigen huis met 4-2 te verslaan. Die prestatie is duidelijk terug te zien in het Elftal van de Week. De Limburgers ‘leveren’ vier spelers. Ook PSV en Sparta zijn met een tweetal vertegenwoordigd bij de beste elf spelers van speelronde negen.