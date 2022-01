PEC Zwolle krijgt ondanks coronagevallen geen uitstel van KNVB voor duel met Willem II

Volgens de KNVB beschikt de club momenteel nog over minimaal dertien spelers, inclusief een keeper. Dat is de ondergrens waarbij een door corona getroffen club een wedstrijd in het betaald voetbal moet spelen.

,,Het duel gaat in principe gewoon door”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,PEC voldoet nu niet aan de richtlijnen om een wedstrijd te kunnen verplaatsen. Dat heeft de bondsarts beoordeeld waarna wij PEC hebben laten weten dat wat ons betreft die wedstrijd gewoon moet doorgaan. Dat is op dit moment de situatie. Stel nu dat er bij PEC op vrijdag ineens weer vijf coronagevallen zijn bijgekomen, dan kan de zaak natuurlijk weer anders worden.”

De KNVB openbaarde eerder deze week de richtlijnen voor het uitstellen van duels in het geval van een groot aantal coronabesmettingen bij een club. Volgens de voetbalbond zijn er twee redenen om een wedstrijd uit te stellen: als clubs niet over dertien spelers, waarvan één keeper, beschikken óf bij ‘een medische ongecontroleerde uitbraak’. In het tweede geval worden in zeer korte tijd steeds meer spelers positief getest. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB bepaalt of uitstel van een wedstrijd wordt verleend.

PEC wil niet aangeven om hoeveel spelers het gaat. De Zwolse club wilde vandaag na de afsluitende training geen namen en rugnummers noemen, maar het was in de loop van de week al duidelijk dat jongens als Luka Adzic, Slobodan Tedic, Pelle Clement, Kenneth Paal en Mark Pabai het duel met Willem II niet zouden halen. Zoals dat ook geldt voor Sam Kersten en Samir Lagsir voor wie het seizoen vanwege een zware knieblessure sowieso al voorbij was.

Volledig scherm Dick Schreuder. © Pro Shots / Paul Meima

PEC-trainer Dick Schreuder had gehoopt dat hij de negativiteit van de eerste helft van het seizoen, waarin de Zwollenaren nauwelijks scoorden en punten pakten, achter zich kon laten. Zodat hij met zijn ploeg in relatieve rust aan de gewenste inhaalrace kon beginnen die moet leiden tot handhaving in de eredivisie.

Inmiddels is het duidelijk dat de storm allerminst is gaan liggen in Zwolle. Sterker nog, het is alleen maar harder gaan waaien. Na een maandenlange revalidatie is Sai van Wermeskerken weliswaar weer inzetbaar. Maar dat weegt bij lange na niet op tegen de enorme waslijst aan spelers die Schreuder voorlopig moet missen.

Schreuder begrijpt goed dat de club dit verzoek bij de KNVB heeft ingediend. Ook omdat het coronavirus ook al hard om zich heen heeft geslagen bij PEC Onder 21, het elftal van waaruit hij spelers kon overhevelen naar het eerste. ,,Maar goed, als het moet, gaan we uiteraard spelen. En dan zullen we er ook staan.”

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie is wel al reeds een duel uitgesteld. FC Dordrecht - Jong AZ, die voor vrijdag op het programma stond, is met drie dagen uitgesteld vanwege de coronaproblemen bij de Alkmaarders. Jong AZ moest afgelopen weekeinde al afzeggen voor het uitduel met TOP Oss.

FC Emmen maakte vandaag melding van acht besmettingen onder spelers en stafleden. De nummer 3 van de eerste divisie is toch van plan vrijdag (20.00 uur) aan te treden tegen Helmond Sport. Onder anderen Jeredy Hilterman en Peet Bijen testten positief.