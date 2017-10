PEC Zwolle met Dekker op jacht naar stunt in De Kuip

Door Johan Inan

Afgaande op de afsluitende training vrijdagmorgen in Wijthmen begint Dekker voor het eerst sinds zijn zware knieblessure van vorig jaar in een eredivisieduel van PEC Zwolle in de basis. Van 't Schip wil de rentree van in de basis van de middenvelder tegen de club waar hij de jeugdopleiding doorliep nog niet bevestigen. ,,Ricky is goed bezig. Hij is een paar keer goed ingevallen en heeft ook bij de beloften goed gespeeld. Hij is inmiddels volledig fit. De kans dat hij gaat spelen, is groot. Of in de basis, of als invaller.''

Bakker op de bank

De verwachting is dat Bakker voor het eerst dit seizoen in een eredivisiewedstrijd op de bank begint. ,,We zijn tevreden over Erik'', stelt trainer Van 't Schip. ,,Tegen FC Groningen haalden we hem eraf voor Dekker, omdat we wat meer energie in de wedstrijd wilden leggen. Erik speelde prima en dat heb ik hem ook gezegd. Hij heeft voor zijn doen wel een paar mindere wedstrijden gespeeld. We zijn altijd op zoek naar verbetering. We hebben deze week in verschillende varianten getraind, ook omdat we Ryan Thomas straks vanwege interlands misschien een wedstrijdje moeten missen, dus we zullen zien.''

Erik Israelsson ontbreekt zeker in Rotterdam. De Zweedse middenvelder herstelt nog van een hamstringblessure en trainde de hele week apart van de groep. Dico Koppers is inmiddels aan zijn revalidatie begonnen nadat hij eind augustus zijn achillespees scheurde. Van 't Schip kan wel weer beschikken over Philippe Sandler. De centrale verdediger miste door een hamstringkwetsuur de wedstrijden tegen VVV en FC Groningen en zal tegen Feyenoord plaatsnemen op de bank. Nicolas Freire behoudt daarom zijn plek centraal in de Zwolse defensie.

Tactiek

Van 't Schip is niet van plan om voor het bezoek aan de titelhouder van de gebruikelijke, aanvallende tactiek af te stappen. ,,Achteruit lopen heeft geen zin. Als je dat doet, moet je dat goed doen, maar niet vanuit het principe dat je alleen wil verdedigen. We spelen tegen een sterke tegenstander, maar daar ligt voor ons ook een mooie uitdaging. Tegen Ajax hebben we op onze manier ook lang goed gespeeld. Het is een mooi affiche. Feyenoord heeft de laatste thuiswedstrijd verloren van NAC, dus ze zullen erop gebrand zijn om weer te winnen. Het is aan ons om dat te voorkomen.''